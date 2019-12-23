الجيش: توقيف شخص في برج البراجنة لقيامه بأعمال سلب وسرقة

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان، بان دورية من ​مديرية المخابرات​ دهمت منزل المدعو (ن.ح) في محلة ​برج البراجنة​، الذي ظهر في ​فيديو​ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ سابق، وهو يقوم بأعمال سلب وسرقة، وقد تم توقيفه وضبط بحوزته 4 هواتف خلوية وعملات نقدية مسروقة وسكيناً كان يستخدمها في ​عمليات السلب​.

وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص.