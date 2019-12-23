الجيش: توقيف شخص في برج البراجنة لقيامه بأعمال سلب وسرقة

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان، بان دورية من مديرية المخابرات دهمت منزل المدعو (ن.ح) في محلة برج البراجنة، الذي ظهر في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ سابق، وهو يقوم بأعمال سلب وسرقة، وقد تم توقيفه وضبط بحوزته 4 هواتف خلوية وعملات نقدية مسروقة وسكيناً كان يستخدمها في عمليات السلب.
وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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