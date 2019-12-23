عطالله: أعتقد أن الحكومة قريبة وإذا كان وجودنا خارجها سيساعدها فلا مشكلة بذلك

أوضح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال ​غسان عطالله​، "أنّنا كنّا واضحين أنّنا ندعم ​الحكومة​ على برنامجها. إذا وجودنا في الحكومة يساعد لدعم الحكومة لإنقاذ الوضع الحالي، فنكون موجودين من خلال اختصاصيّين تحديدًا"، لافتًا إلى أنّه "إذا كان وجودنا خارج الحكومة يساعدها، فلا مشكلة لدينا في ذلك".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "بالنسبة إلى وقت التشكيل، فأعتقد أنّها ستكون قريبة ولن تتأخر لأشهر، كما كان يحصل سابقًا. بعد الأعياد، مُفترض أن يكون شكل الحكومة أصبح أوضح".