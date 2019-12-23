أكدت مصادر مقربة من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ لقناة "LBCI" ان "الاخير مصمم على تشكيل حكومة مكونة من اختصاصيين ومستقلين، وان عملية اختيار الاسماء ليست سهلة بتاتاً، لانها بحاجة الى نيل الثقة من ​المجلس النيابي​"، كاشفة عن "البدء بوضع هيكلية للحكومة المقبلة، وعند استكمال الهيكلية سيتوجه دياب الى ​القصر الجمهوري​ لطرحها على ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، ودياب مستعد للحوار مع الجميع بمن فيهم من يعارضوه، وان الفترة المتوقع للتكليف تتراوح بين اربعة الى خمسة اسابيع".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من دياب للـ"lbci": دياب مصمم على حكومة اختصاصيين مستقلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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