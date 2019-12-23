أكّدت مصادر رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب لقناة الـ"OTV"، أنّ "دياب منفتح لسماع صوت الحراك الشعبي وطروحاته".
من جهتها، شدّدت مصادر مطّلعة، على أنّ "بالطبع دياب هو من يؤلف الحكومة، والأمر يتمّ بالتشاور مع رئيس الجمهورية".
ولفتت مصادر رفيعة، إلى أنّ "هناك ممثّلين للحراك التقوا دياب سرًّا".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر رفيعة للـOTV: هناك ممثلون للحراك التقوا دياب سرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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