مصادر رفيعة للـOTV: هناك ممثلون للحراك التقوا دياب سرا

أكّدت مصادر رئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​ لقناة الـ"OTV"، أنّ "دياب منفتح لسماع صوت ​الحراك الشعبي​ وطروحاته".

من جهتها، شدّدت مصادر مطّلعة، على أنّ "بالطبع دياب هو من يؤلف الحكومة، والأمر يتمّ بالتشاور مع رئيس الجمهورية".

ولفتت مصادر رفيعة، إلى أنّ "هناك ممثّلين للحراك التقوا دياب سرًّا".