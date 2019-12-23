امين عام المستقبل اكد على توجيهات الحريري في حماية التحركات السلمية

تابع الامين العام لـ "​تيار المستقبل​" ​أحمد الحريري​ الاوضاع العامة في العاصمة ​بيروت​ والمناطق، و"دور المنسقيات في التواصل مع المحازبين والمناصرين، للتأكيد على توجيهات رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في التعاون مع السلطات المختصة لحماية التحركات السلمية، وتجنب الانجرار وراء اي دعوة إلى مخالفة القوانين".

واجرى أحمد الحريري لهذه الغاية مشاورات داخلية اتفق في ضوئها على دعوة المكتب السياسي والمكتب التنفيذي الى اجتماع يعقد بعد ​عيد الميلاد​، ويخصص لمواكبة المستجدات السياسية والشعبية.

