قائد القوة المشتركة الفلسطينية يجول في عين الحلوة ويتفقد المشاريع الإنمائية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بان قائد القوة المشتركة الفلسطينية في ​مخيم عين الحلوة​ العقيد عبد الهادي الأسدي قام بجولة تفقدية في المخيم وعلى عدد من المشاريع الإنمائية التي تم تنفيذها مؤخراً، ومنها تنظيف وصيانة خيمة سوق الخضار لمنع تساقط ​أمطار​ ​الشتاء​ ومشروع دهان جميع جدران الشوارع الرئيسية، حيث رافقه مسؤول ​اللجان الشعبية​ لقوى التحالف الفلسطيني أبو بسام المقدح ومدير خدمات ​الاونروا​ في المخيم عبد الناصر السعدي وعدد من الناشطين والفاعلين والضباط.

وانطلقت الجولة من أمام مقر القوى المشتركة عند مفرق سوق الخضار للشارع الفوقاني بعدما تحدث كل من العقيد الأسدي وأبو بسام المقدح ، أثنوا خلالها على هذه المشاريع الإنمائية التي تخدم شعبنا وأهلنا ، وتساهم في التخفيف من معاناته وتحسِّن المظهر العام.

واطلع الأسدي خلال جولته داخل السوق وعلى طول ​الشارع التحتاني​ على ​الحركة التجارية​ لسوق الخضار الذي يعتبر الشريان الاقتصادي، واستمع للكثير من معاناة الناس في ظل الظروف المعيشية الصعبة ، التي يمر بها ​اللاجئون الفلسطينيون​ حيال ​الأزمة​ التي يمر بها ​لبنان​.

ويذكر أن مشروع دهان كافة الشوارع في المخيم وتنظيف خيمة سوق الخضار وصيانتها، ساهم في تحريك العجلة الاقتصادية والتجارية، من خلال تشغيل العشرات من ​الشباب​ وأرباب العائلات من مختلف الأحياء إضافة لشراء كافة المواد المستخدمة من محلات المخيم.