نقابة شعراء الزجل نعت الشاعر وليم خليل الحسواني

نعت نقابة شعراء الزجل وعائلة الحسواني المربي والفنان والشاعر وليم خليل الحسواني الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم امس الاحد 22 الحالي.

يحتفل لراحة نفسه الاولى من بعد ظهر الخميس المقبل الواقع فيه 26 الحالي، في ​كنيسة​ مارجرجس - ​الخريبة​ الحدت. ثم يوارى جثمانه الثرى في مدافن العائلة في راس الحرف. وتقبل التعازي بعد الدفن في صالون سيدة الانتقال راس الحرف.

كما تقبل التعازي اليوم في صالون مارجرجس الخريبة الحدت من الحادية عشرة حتى السادسة مساء.

ويوم غد الثلاثاء من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الرابعة ويوم الخميس قبل الدفن، ويوم الجمعة من الحادية عشرة ولغاية السادسة مساء.

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