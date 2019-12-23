أحداد يُعيد رقما غائبا عن “الديربي”

أحرز حميد أحداد مهاجم فريق الرجاء الرياضي، هدف فوز فريقه على غريمه الوداد، أمس الأحد، في “الديربي” البيضاوي رقم 127، المندرج ضمن الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية.
ونجح أحداد الذي دخل بديلا لزميله أيوب نناح، في دخول خانة اللاعبين الذين تمكنوا من التسجيل خلال مباراتين متتاليتين في “الديربي”، مسجلا بذلك رقما غائبا عن المواجهات الأربع الأخيرة.
ووضع أحداد بصمته في رباعية الرجاء أمام الوداد، برسم إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي أربعة أهداف في كل شبكة، وقع حينها صاحب 25 عاما، ثاني الأهداف، ليعود أمس، ويحرز هدفه الثاني على التوالي في “الديربي”.
وكان بدر بانون مدافع الفريق الأخضر، آخر لاعب ينجح في توقيع هدفين خلال مواجهتين متتاليتين في “ديربي كازابلانكا”، بعدما أحرز هدف الفوز لفريقه (2_1) في لقاء الأسبوع العاشر لبطولة موسم 2018/2017، ثم عاد في مواجهة الجولة 25 من الموسم ذاته، ليوقع هدف التعادل للرجاء (1_1).
ويعد الكونغولي فابريس نغيسي أونداما، آخر لاعب ودادي تمكن من التسجيل في مباراتين على التوالي بـ”الديربي”، ويعود ذلك إلى 7 سنوات، إذ أحرز اللاعب هدف الوداد الوحيد في شباك الرجاء خلال نصف نهائي كأس العرش للموسم الرياضي 2012/2011، في مباراة انتهت بفوز النسور الخضر بثلاثة أهداف لواحد.
وعاد أونداما، في “ديربي” الأسبوع الثاني عشر من بطولة موسم 2013/2012، ليحرز هدفه الثاني تواليا في مرمى الفريق الأخضر، علما أن اللقاء خلص إلى التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.
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