مديرية الأمن تكشف حصيلة مكافحة الشبكات الإجرامية والحرب على المخدرات

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن سنة 2019، شهدت توقيف 990 شخصا يشتبه في ارتباطهم بـ509 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالشارع العام.

وأوضحت المديرية في تقرير لها، حول منجزات سنة 2019، أنه تم توقيف 505 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، ليبلغ عدد الشبكات الاجرامية التي تم تفكيكها، والمتخصصة في السرقات والاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، ما مجموعه 571 شبكة.

كما تم توقيف 27 ألفا و317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20 ألفا و141 من جنسيات أجنبية، وكذا حجز 3021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة.

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أما عدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 127.049 شخصا، بزيادة قدرها 38 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تحقيق نسب حجز قياسية في المخدرات المضبوطة بفضل العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وبلغت كميات الحشيش ومشتقاته المحجوزة 179 طنا و657 كيلوغراما، بزيادة ناهزت 127 طنا تقريبا مقارنة مع السنة الفارطة، فضلا عن ضبط 542 كيلوغراما و455 غراما من مخدر الكوكايين، وسبع كيلوغرامات و196 غراما من الهيروين، و1.407.451 قرص مهلوس، من بينها 974.983 قرص من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا.

وعرفت سنة 2019 تنظيم ثمان عمليات للتسليم المراقب للمخدرات بتنسيق مع الشرطة الفرنسية، والتي أسفرت عن توقيف 12 مهربا وحجز أكثر من 8 أطنان و580 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعد خفرها وإيصالها للأراضي الفرنسية.