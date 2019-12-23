عبد الحميد في التشكيلة المثالية لذهاب “الليغ1”.. وسايس في الجولة 18 من “البريمرليغ”

تواجد الدولي المغربي يونس عبد الحميد، المحترف في صفوف نادي ريمس الفرنسي، ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من “الليغ1”.

وشهدت التشكيلة التي وضعتها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، تواجد عبد الحميد في خط الدفاع إلى جانب البرازيلي تياغو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة للظهير الجزائري عطال، وماواسا.

وضمت التوليفة المثالية مجموعة من اللاعبين الكبار، على غرار ثلاثي باريس سان جيرمان، فيراتي، ودي ماريا، ونيمار، فضلا عن وسام بن يدر مهاجم موناكو.

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وساهم البالغ من العمر 32 عاما، في المستويات الكبيرة التي قدمها فريقه هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، متقدما على أندية كبيرة من قبيل أولمبيك ليون، وموناكو، وبوردو.

وعلاقة باللاعبين المحترفين، تم اختيار رومان سايس مدافع وولفرهامتون الإنجليزي، في تشكيلة الأسبوع الثامن عشر من “البريمرليغ”، بعد مساهمته في فوز فريقه على مضيفه نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل زملاء سايس الرتبة السادسة في ترتيب الدوري الإنجليزي، بمجموع 27 نقطة، متخلفين بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوربا.