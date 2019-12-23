اليمن: رغم الحصار معرض الكتاب الثاني لهذا العام في تعز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتحت وزارة الثقافة اليمنية، اليوم الإثنين، معرضًا للكتاب في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، المحاصرة من قِبل مسلحي جماعة الحوثيين، منذ نحو 5 أعوام، ووفق مراسل الأناضول، فإن المعرض الذي نُظم في حديقة "التعاون" وسط المدينة، اشتمل عدد من مؤلفات أدبية وروايات وقَصص وإصدارات جديدة لعدد من الكُتاب والشعراء والأدباء، من أبناء المحافظة.

كما تضمن معرض الكتاب جناحًا خاصًا بمخطوطات تاريخية، وآخر لأعمال رسام الكاريكاتير رشاد السامعي، الذي شارك بأكثر من 50 لوحة فنية تحاكي الوضع السياسي والإنساني في المدينة، وشارك في افتتاح المعرض الذي سيتواصل على مدار أسبوع كامل، عددًا من قيادات الحكومة المحلية بمدينة تعز.

وخلال الافتتاح كرّم وكيل أول محافظة تعز د.عبدالقوي المخلافي، العديد من الكتاب والشعراء والرسامين المبدعين في المدينة بجوائز نقديه وشهادات تقدير، ومن جانبه قال مدير مكتب الثقافة عبد الخالق سيف، إن معرض الكتاب هو الثاني خلال هذا العام، ويضمن آلاف العناوين.

وأوضح أن المعرض يتوزع بين الكتب الفلسفية والتاريخية والدينية والتنمية والطفل والروايات والكتب الإنجليزية والكتب الأكثر مبيعا وتداولا في العالم.

وتخضع معظم مناطق محافظة تعز لسيطرة القوات الحكومية اليمنية، ويفرض عليها الحوثيون حصارًا من منافذها الرئيسية منذ آب/ أغسطس 2015، ويشهد اليمن حربًا دخلت عامها الخامس بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثيين، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.