روحاني: واشنطن ستضطر لرفع العقوبات عاجلا أو آجلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الإثنين، إن العقوبات الأميركية ضد بلاده مؤقتة، وستضطر واشنطن لرفعها عاجلا أو آجلا، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، بالعاصمة طهران، حسب بيان الرئاسة الإيرانية.

وأكد روحاني، ضرورة بذل جهود من أجل حماية التعاون وإدامته بين طهران ونيودلهي، في ظل استمرار العقوبات الأميركية، وأردف: "العقوبات الأميركية مؤقتة، واشنطن ستضطر لرفعها عاجلا أو آجلا، قبل الانتخابات الرئاسية (الأميركية) أو بعدها".

من جهة أخرى، أوضح روحاني، أن بلاده "تسعى لتحقيق الأمن وتخفيض التوتر في بحر عمان ومضيق هرمز".

بدوره، أفاد جايشانكار، بأن نيودلهي تعمل على تطوير التعاون أكثر في مختلف المجالات مع طهران.

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وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في آب/ أغسطس 2018، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب، بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وتتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، إيران بالعمل على تقويض استقرار المنطقة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول في الجوار، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.