مبابي: سعيد بمراقبة ميسي لي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن سعادته بمراقبة نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، له خلال الصراع على الحذاء الذهبي للدوريات الخمس الكبرى، الذي توّج به الأرجنتيني.

وذكر مبابي، خلال تصريحاته لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية "في نهاية الموسم الماضي، كان بإمكاني الاسترخاء لاعتلائي قائمة الهدافين، لكنني حاولت التفوق على نفسي ووجدت أن لدي فرصة للفوز بالحذاء الذهبي، لكن ميسي كان أمامي".

وأضاف "حين أسجل هدفين يُسجل هو ثلاثة، وأسجل ثلاثة يُسجل ميسي أربعة، كان قويًا لدرجة أنني سألت ديمبلي هل يفعل ميسي ذلك عن قصد؟ وعما إذا كان يُتابع الأهداف التي أسجلها، قال لي نعم، بالتأكيد يتابعك".

واختتم "في تلك اللحظة قلت لنفسي، ميسي يُشاهدني، إنها مجاملة كبيرة أن يضعني لاعب كبير مثله في اعتباره".

يُذكر أن ميسي توج بالحذاء الذهبي برصيد 36 هدفا في الموسم الماضي، بفارق 3 أهداف عن مبابي الذي حل في المرتبة الثانية.