نجم برشلونة يرد على اهتمام إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث نجم برشلونة الإسباني، أرتورو فيدال، عن اهتمام فريق إنتر ميلان الإيطالي بالحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وشارك فيدال في الانتصار على ديبورتيفو ألافيس السبت الماضي، بالجولة الـ18 في الليغا بنتيجة (4-1) وسجل هدفا.

وقال فيدال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "الانتقال لإنتر ميلان؟ وكيل أعمالي هو الذي يتابع مثل هذه الأمور، لكنني هادئ وسعيد في برشلونة".

وأضاف "حين أعود من العطلة سوف نرى ما سيحدث والقرار الذي سنتخذه، والآن أريد أن أكون مع عائلتي".

واختتم "سوف أواصل الاستفادة من كل الفرص التي أحصل عليها للتسجيل، وآمل أن نتوج بكل الألقاب التي ننافس عليها".