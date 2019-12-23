شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. تحرير 11 لاجئا من ثلاجة شاحنة والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت الشرطة اليوم الاثنين أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن اللاجئين الأفغان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 31 عاما جاءوا من صربيا على متن الشاحنة التركية المحملة بالفواكه والخضروات.
وقالت الشرطة إنها سلمت اللاجئين للسلطات المعنية.
سمع سائق الشاحنة البالغ من العمر 42 عاما طرقا من داخل الشاحنة، أثناء توقف الشاحنة بإحدى الاستراحات، مما جعل الشرطة تفتح الشاحنة وتكتشف المهاجرين الذين تبين أنهم يعانون من مشاكل في التنفس.
وحسب الشرطة فإن سائق الشاحنة أكد بشكل صادق أنه لا يعرف شيئا عن الناس الموجودين على متن الشاحنة.
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