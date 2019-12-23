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النصر ينفي ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء

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نفى ائتلاف النصر، الاثنين، ترشيح رئيس الائتلاف حيدر العبادي لرئاسة الوزراء.
وقالت عضو الائتلاف ايات مظفر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الانباء الانباء التي تتحدث عن ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء عارية عن الصحة".

وأضافت مظفر أنّ "العبادي ومنذ بدء الاحتجاجات دعى لاختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، وانّ اختلاق هكذا انباء هدفه النيل من مصداقية العبادي ومواقفه المبدئية"، مبينة أن "العبادي رجل دولة يهمه اصلاح النظام وسلامة الشعب بعيدا عن التنافس السياسي الرخيص".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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