النصر ينفي ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء

نفى ائتلاف النصر، الاثنين، ترشيح رئيس الائتلاف حيدر العبادي لرئاسة الوزراء.
وأضافت مظفر أنّ "العبادي ومنذ بدء الاحتجاجات دعى لاختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، وانّ اختلاق هكذا انباء هدفه النيل من مصداقية العبادي ومواقفه المبدئية"، مبينة أن "العبادي رجل دولة يهمه اصلاح النظام وسلامة الشعب بعيدا عن التنافس السياسي الرخيص".
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