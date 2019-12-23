النصر ينفي ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء

وقالت عضو الائتلاف ايات مظفر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الانباء الانباء التي تتحدث عن ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء عارية عن الصحة".

وأضافت مظفر أنّ "العبادي ومنذ بدء الاحتجاجات دعى لاختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، وانّ اختلاق هكذا انباء هدفه النيل من مصداقية العبادي ومواقفه المبدئية"، مبينة أن "العبادي رجل دولة يهمه اصلاح النظام وسلامة الشعب بعيدا عن التنافس السياسي الرخيص".

