بالصور.. انتهاء مرحلة ترميم قبة ضريح الإمام الحسين

وذكرت الوكالة في خبر اطلعت عليه الخليج 365، ان "المهندسين والعمال الايرانيين مستمرين في انجاز مشروع زيادة ارتفاع قبّة ضريح الامام الحسين (عليه السلام) ويقومون حاليا بتقليل اقطار الاعمدة المحيطة بالضريح المقدس".وأضافت أن "عمليات تقوية الاعمدة المحيطة بالضريح المقدس انتهت في العام الماضي وبالنظر الى أهمية عملية التقوية في مشروع زيادة ارتفاع القبة المطهرة لذلك يتم حالياً انجاز العمليات الاعمارية على أحد الاعمدة".

وأوضحت الوكالة، أنه "فضلاً عن الانتهاء من مرحلة الكهربة في مختلف الاجزاء فقد انتهت مرحلة الترميم ومن المقرر البدء بعملية التزيين بالمرايا والتجميل".