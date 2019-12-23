محكمة مصرية تقضي بوقف عرض مسلسل عمر بن الخطاب

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، بوقف عرض مسلسل عمر بن الخطاب وحظر تجسيد الصحابة، على شاشة التلفزيون.
وأضاف سالم، أن "الحكم التاريخي عن النصوص القانونية والقواعد الحاكمة في هذا الشأن بما مفاده حظر تجسيد شخصيات الصحابة والرسل والأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة حظر مطلق لا جدال فيه أو يكون محل خلاف فيما بعد".
وأقام المحامي حامد سالم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالباً بـ "وقف بث مسلسل عمر بن الخطاب المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم، ووقف نشاط أي قناة فضائية تقوم ببث المسلسل".
وأكدت الدعوى أن "المفاجأة أن المسلسل يجسد شخصية الفاروق بالممثل السوري سامر إسماعيل ويجسد شخصية أبو بكر الصديق بالفنان غسان مسعود، وحيث أنه لا يجوز شرعا أن يتم تجسيد الصحابة في المسلسلات لما فيه من مساس بهيبة هؤلاء الصحابة، كما يمثل تعديا على الثوابت الإسلامية".
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