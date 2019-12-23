اخبار العالم

محكمة مصرية تقضي بوقف عرض مسلسل عمر بن الخطاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، بوقف عرض مسلسل عمر بن الخطاب وحظر تجسيد الصحابة، على شاشة التلفزيون.
ونقل موقع "القاهرة 24" المصري عن المحامي محمد حامد سالم مقيم الدعوى التي صدر بشأنها الحكم، إن "الحكم بالغ الأهمية وصدوره بعد عرض المسلسل لا يقلل من أهميته، لأن له حجية في المستقبل ضد إنتاج أو بث أي عمل درامي أو سينمائي أو مسرحي يجسد فيه أحد الصحابة أو الرسل".

وأضاف سالم، أن "الحكم التاريخي عن النصوص القانونية والقواعد الحاكمة في هذا الشأن بما مفاده حظر تجسيد شخصيات الصحابة والرسل والأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة حظر مطلق لا جدال فيه أو يكون محل خلاف فيما بعد".

وأقام المحامي حامد سالم دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، مطالباً بـ "وقف بث مسلسل عمر بن الخطاب المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم، ووقف نشاط أي قناة فضائية تقوم ببث المسلسل".

وأكدت الدعوى أن "المفاجأة أن المسلسل يجسد شخصية الفاروق بالممثل السوري سامر إسماعيل ويجسد شخصية أبو بكر الصديق بالفنان غسان مسعود، وحيث أنه لا يجوز شرعا أن يتم تجسيد الصحابة في المسلسلات لما فيه من مساس بهيبة هؤلاء الصحابة، كما يمثل تعديا على الثوابت الإسلامية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة مصرية تقضي بوقف عرض مسلسل عمر بن الخطاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا