الشباب يقسو على الشرطة بسداسية نظيفة في البطولة العربية

رياضة 2019-12-23 | 18:49 3,837 مشاهدة تغلب فريق الشباب السعودي على ضيفه الشرطة العراقي 6-0 في المباراة التي اقيمت على ستاد خالد بن سلطان في نادي الشباب بمدينة الرياض في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة العربية للاندية الابطال "كاس محمد السادس". وتناوب على تسجيل سداسية الشباب كل من دانييلو اسبيريا د (5) - (7) - (43) وسيباستياو جونيور د (18) من ركلة جزاء - د (72) وكريستيان دافيد (21). وستقام مباراة الاياب في البحرين في العشرين من شهر كانون الثاني المقبل. المحرر: محمد خليل

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