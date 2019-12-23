اخبار العالم

متظاهرون يقطعون شارعين مهمين في النجف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مصدر امني، الاثنين، بأن متظاهرين قطعوا مجسرات الكوفة وشارعين مهمين في النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهروا محافظة النجف اقدموا، مساء اليوم، على قطع مجسرات مدينة الكوفة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المتظاهرين قطعوا ايضا شارعي نفق العسكريين ومطار النجف وسط المحافظة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون يقطعون شارعين مهمين في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا