متظاهرون يقطعون شارعين مهمين في النجف

أفاد مصدر امني، الاثنين، بأن متظاهرين قطعوا مجسرات الكوفة وشارعين مهمين في النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهروا محافظة النجف اقدموا، مساء اليوم، على قطع مجسرات مدينة الكوفة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المتظاهرين قطعوا ايضا شارعي نفق العسكريين ومطار النجف وسط المحافظة".
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