الرئيس الإيراني: لا مفر أمام أمريكا من رفع العقوبات عن بلادنا

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه لا مفر أمام الإدارة الأمريكية من رفع الضغوط المشددة عن بلاده "عاجلا أم آجلا".
وأضاف أن "انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي طهران ونيودلهي، من شأنه إضفاء المزيد من التحرك في مسار تنمية العلاقات الثنائية"، موضحاً ان "اللقاءات والمحادثات بين مسؤولي البلدين جاءت على الدوام بنتائج إيجابية في المزيد من تطوير العلاقات".
وأوضح روحاني، : "إكمال سكك حديد جابهار إلى زاهدان وربطها بسكك الحديد العامة في إيران يمكنه فضلا عن الارتقاء بمكانة ميناء جابهار، أن يؤدي لتحول في التعاون التجاري للمنطقة ونقل السلع عبر مسار أقصر وأرخص... لحسن الحظ أن جهدا مضاعفا يبذل اليوم لتحقيق هذا الأمر".
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