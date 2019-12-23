الرئيس الإيراني: لا مفر أمام أمريكا من رفع العقوبات عن بلادنا

وقال روحاني خلال استقباله وزير الخارجية الهندي سابرامانيام جايشانكار في طهران: "لا شك بأن العلاقات والتعاون بين إيران والهند سيشهدان المزيد من التطور مستقبلا في ظل الإرادة الراسخة لحكومتي وشعبي البلدين".وأضاف أن "انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي طهران ونيودلهي، من شأنه إضفاء المزيد من التحرك في مسار تنمية العلاقات الثنائية"، موضحاً ان "اللقاءات والمحادثات بين مسؤولي البلدين جاءت على الدوام بنتائج إيجابية في المزيد من تطوير العلاقات".

وأوضح روحاني، : "إكمال سكك حديد جابهار إلى زاهدان وربطها بسكك الحديد العامة في إيران يمكنه فضلا عن الارتقاء بمكانة ميناء جابهار، أن يؤدي لتحول في التعاون التجاري للمنطقة ونقل السلع عبر مسار أقصر وأرخص... لحسن الحظ أن جهدا مضاعفا يبذل اليوم لتحقيق هذا الأمر".

