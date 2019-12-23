البرلمان يؤجل جلسته الى يوم غد لعدم اكتمال النصاب

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أجل جلسته المقرر عقدها، اليوم، الى يوم غد الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا لعدم اكتمال الناصب القانوني".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، اليوم الاثنين، والتي تتضمن التصويت على باقي فقرات قانون انتخابات مجلس النواب.