البرلمان يؤجل جلسته الى يوم غد لعدم اكتمال النصاب

أجل مجلس النواب، جلسته المقرر عقدها، اليوم الاثنين، الى الغد لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب أجل جلسته المقرر عقدها، اليوم، الى يوم غد الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا لعدم اكتمال الناصب القانوني".
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، اليوم الاثنين، والتي تتضمن التصويت على باقي فقرات قانون انتخابات مجلس النواب.
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