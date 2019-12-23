مقتل 6 جنود إثر هجوم لـ"بوكوحرام" في نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 6 جنود في كمين نصبه إرهابيون ينتمون لحركة بوكوحرام في شمال شرقي نيجيريا، حسبما أفادت مصادر أمنية الإثنين.



وشن مسلحون هجوما على قافلة عسكرية نيجيرية خارج قرية تونجوشي التي تبعد 22 كيلومتراً عن ميديجوري، كبرى مدن ولاية بورنو.

وقال مصدر أمني نيجيري: "أصيبت مركبة بقذيفة آر بي جي ما أدى إلى مقتل 6 جنود كانوا على متنها".

وأشار مصدر آخر إلى مقتل 3 إرهابيين في الاشتباك الذي اندلع مع الجنود عقب الكمين.

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وتم استهداف تونجوشي والمنطقة المحيطة بها مرات عدة من قِبل تنظيم داعش في أفريقيا الغربية وحركة بوكوحرام المنافسة لها.

يشار إلى أنه قُتل أكثر من 27 ألف شخص منذ بدء ظهور حكرة بوكوحرام الإرهابية في شمال شرقي نيجيريا عام 2009، فيما لا يزال 1.8 مليون شخص غير قادرين على العودة إلى بيوتهم.

وامتدّ النزاع إلى الدول المجاورة، النيجر وتشاد والكاميرون؛ ما أدى إلى أزمة إنسانية في منطقة بحيرة تشاد.