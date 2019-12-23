البحرين: الأحكام بقضية خاشقجي تعكس نزاهة القضاء السعودي

أكدت مملكة البحرين أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالسعودية بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي، تعكس النزاهة التامة للقضاء وكفالة العدالة، والإنصاف.

وأصدرت مملكة البحرين بيانا مساء الإثنين، فإن صدور الحكم يجسد بوضوح التزام المملكة العربية السعودية الدائم بإعلاء القانون والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية.

وأضاف البيان، أن مملكة البحرين تجدد موقفها الرافض تماما لأي استهداف من أي دولة أو جهة كانت للسعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وشددت مملكة البحرين على تضامنها المطلق مع كافة الجهود التي تقوم بها السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.

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وقضت محكمة الرياض الجزائية، الإثنين، بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.





وقال وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان حول التحقيقات في قضية خاشقجي، إن أحكاما ابتدائية صدرت بحق 11 متهما في القضية، بعد 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

وأضاف أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية خاشقجي، إلا أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله، وبعد التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم، وأفرج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري بعد التحقيق لعدم ثبوت تهم عليه.

وأوضح أنه صدر الحكم على 3 من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بأحكام متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي؛ لإثبات وجوده في مكان آخر وقت وقوع الجريمة.

وعن عدم إعلان النيابة العامة هوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، بيّن وكيل النيابة العامة السعودية أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام ما زالت ابتدائية، وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.