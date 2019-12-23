رئيس الوزراء التونسي: حريصون على تشكيل حكومة كفاءات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي حرصه على تشكيل حكومة كفاءات وطنية، ومحاسبة أي وزير إذا لم يكن على قدر المسؤولية.

وقال الجملي في تصريحات صحفية، الإثنين: "يدي ستظل ممدودة لكل الأحزاب، بلا استثناء حتى تلك التي أحجمت عن المشاركة في تشكيل الحكومة".

وأضاف أن الصيغة النهائية للتشكيل الحكومي ستقدم إلى البرلمان لنيل الثقة، ونعول على وعي وإدراك ومصداقية كل أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب فيما يتعلق بمصلحة تونس ليكون قرار تشكيل الحكومة فوق أي اعتبار.

وأوضح أن اختياره للوزراء سيكون من غير المنتمين للأحزاب، مشيرة إلى أنه لن يشق عن صدروهم، ولكن من يتبين تحزبه ساعفيه من منصبه.

وأرجع قراره إلى عدم إمكانية تشكيل حكومة سياسية، نظرا لعدم تنازل الأحزاب المشاركة في المشاورات، وفشل محاولات رص الصفوف.