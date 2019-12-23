صلاح خاشقجي يعلق على قرار النيابة العامة السعودية بشأن متهمي قضية مقتل والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

الرياض - الخليج 365

علق صلاح خاشقجي، نجل الصحفي جمال خاشقجي، اليوم الاثنين، على قرار النيابة العامة بشأن متهمي قضية مقتل والده.



وقال صلاح خاشقجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة".

وتابع "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي".

ومضى "ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة".

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واختتم" الحمد لله والشكر له".

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في بيان لها قرأه متحدث باسمها في مؤتمر صحفي بالرياض، أن تحقيقاتها في مقتل خاشقجي شملت 31 شخصا، تم إيقاف 21 منهم، واستجواب 10 آخرين دون توقيف؛ لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، لتنتهي التحقيقات بتوجيه الاتهام إلى 11 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.

وأضافت النيابة أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم، تقضي بقتل خمسة منهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه، وسجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24عاما، وإخلاء سبيل ثلاثة من المدعى عليهم؛ لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.

كما شمل الحكم الأولي الذي يمكن الطعن به من النيابة العامة أو المتهمين، حفظ الدعوى بحق عشرة أشخاص، والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

ووفقا للأحكام الصادرة، أخلت المحكمة سبيل المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، الذي لم توجه له أي اتهامات؛ لعدم وجود دليل ضده، ونائب رئيس الاستخبارات، اللواء أحمد عسيري؛ لعدم ثبوت إدانته بالقضية بشقيها العام والخاص.