الربيعة يستعرض المشاريع الصحية والغذائية في إثيوبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، مستجدات المشاريع الصحية والغذائية التي ينفذها المركز في إثيوبيا وسبل تعزيزها، خلال لقائه السفير الإثيوبي بالمملكة عبدالعزيز آدم أمس، بمقر المركز بالرياض.

وأثنى السفير آدم على الأعمال التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب والدول المنكوبة كافة، معبرا عن شكره وتقديره لما قدمته المملكة عبر المركز من مساعدات لإثيوبيا التي عكست عمق العلاقات بين البلدين.