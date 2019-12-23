القبض على زعيم المعارضة الباكستانية بتهم فساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد
اعتقل مكتب المساءلة الوطني في باكستان، زعيم المعارضة والوزير السابق إحسان إقبال، بتهم فساد، بحسب ما جاء في تقارير إخبارية على قناة «دون» التلفزيونية.
وأفادت وكالة أنباء «بلومبيرج» أمس، بأن إقبال - وهو الأمين العام لحزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز»، حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف - نفى تهم الفساد المنسوبة إليه قبل إلقاء القبض عليه.
ويشار إلى أن نواز شريف الذي يعاني من تدهور حالته الصحية، يقضي حاليا عقوبة السجن بسبب إدانته بتهم فساد أيضا، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة لأسباب مرضية.
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