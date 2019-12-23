173 جراحة سعودية لمكافحة العمى في بنجلاديش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش 173 عملية جراحية للرجال والنساء، خلال اليوم الثالث، ليصل مجموع ما تم إنجازه منذ انطلاق الحملة حتى اليوم الثالث 331 عملية.

وتهدف الحملة المقدمة من المركز إلى معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة، وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.