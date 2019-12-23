السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، دول العالم إلى سحب أي حضور لها في مستوطنات إسرائيل وتجنب مساءلتها من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله «ندعو الدول التي لديها أي حضور في المستوطنات إلى البدء بسحب هذا الحضور، سواء كان اقتصاديا أو ماليا أو بشريا، لأن عدم إجراء ذلك سوف يعرضها للمساءلة أمام القانون الدولي».
كانت هذه تفاصيل خبر ملاحقة من يتعاون مع المستوطنات الإسرائيلية جنائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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