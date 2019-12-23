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ملاحقة من يتعاون مع المستوطنات الإسرائيلية جنائيا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، دول العالم إلى سحب أي حضور لها في مستوطنات إسرائيل وتجنب مساءلتها من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال إشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله «ندعو الدول التي لديها أي حضور في المستوطنات إلى البدء بسحب هذا الحضور، سواء كان اقتصاديا أو ماليا أو بشريا، لأن عدم إجراء ذلك سوف يعرضها للمساءلة أمام القانون الدولي».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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