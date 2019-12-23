قيادات الحوثيين تتساقط برصاص الجيش اليمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، تعز

تجددت المواجهات بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي عقب محاولة تسلل الميليشيات باتجاه جبهة الدفاع الجوي غرب مدينة تعز. وأكد موقع سبتمبر نت تمكن الجيش من إحباط محاولة الحوثيين التسلل وإجبارهم على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأعلن الجيش اليمني في وقت سابق مقتل القيادي الميداني الحوثي محمد القعود و4 من مرافقيه، وإصابة اثنين آخرين باستهداف مدفعية آلية تابعة للميليشيات في منطقة البحابح باتجاه الربيعي غرب مدينة تعز.

وفي الضالع لقي مسؤول إمداد جبهات الميليشيات الحوثية المدعو أبوطلحة الصنعاني، مصرعه في ظروف غامضة بمنطقة بيت الشرجي في مديرية قعطبة، بعد ساعات من انعقاد اجتماع لمشرفي الحوثي بجبهات بتار والجب والفاخر في مجمع الزقماء ببلدة حجر غربي محافظة الضالع.

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وفي باقم بصعدة لقي القيادي الحوثي البارز في قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) عبدالكريم التركي، مصرعه، بعد مواجهات شرسة مع الجيش اليمني في صعدة

على صعيد مختلف، تصاعدت وتيرة معاناة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الذين يواجهون ظروفا معيشية قاسية جراء مصادرة الميليشيات الحوثية رواتب الموظفين بشقيهم المدني والعسكري للعام الخامس على التوالي، على خلفية قرار منع تداول العملة اليمنية الجديدة بمناطق سيطرتها، ومصادرتها من المحال التجارية، ومحلات الصرافة، في خطوة تعزز حالات النهب والعقاب الجماعي على اليمنيين.

وتسبب قرار الحوثي في حالات تذمر في صفوف اليمنيين، وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 8 من كل 10 يمنيين، يعيشون على المساعدات، جراء الحرب الحوثية، ويرى خبراء الاقتصاد أنه من المرجح أن يتدهور الريال اليمني وتنخفض قيمته بشكل كبير، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمأكولات والملابس.

وفي السياق، أعلن البنك المركزي اليمني ومقره عدن أول موقف له إزاء منع جماعة الحوثي تداول العملة المطبوعة من قبل البنك في مناطق سيطرة الحوثيين، وقال في بيان إن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات المخولة دستورا وقانونا يعد مخالفة يعاقب عليها القانون»، وهدد البنك باتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون ضد أي بنك أو شركة صرافة ترفض تعليماته.

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