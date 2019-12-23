بيان البرلمان الأوروبي يربك الخارجية الإيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصاب البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي الخارجية الإيرانية بالارتباك، حيث ادعت أن ما ورد في قرار صدر أخيرا عن البرلمان الأوروبي بشأن الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في نوفمبر الماضي إنما هو»اتهامات غير بناءة».

ونقلت وكالة أنباء إيران (إرنا) عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي القول إن «إيران تعد الاتهامات التي وجهها أعضاء البرلمان الأوروبي في القرار الصادر ضد إيران إجراء متسرعا وغير بناء، ويقوم على تشويه الحقائق القائمة، ويستند للأسف إلى معلومات لا أساس لها من الصحة».

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وكان البرلمان الأوروبي دعا إلى التحقيق في استخدام السلطات الإيرانية القوة ضد المتظاهرين العزل أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيرا، والتي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وراح ضحيتها ما يزيد عن 450 شخصا

وجاء في القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي «نحث بإلحاح سلطات إيران على إعلان العدد الإجمالي للقتلى والمحتجزين، وندعوها لإجراء تحقيق نزيه ومستقل وشفاف، وندعو لمحاسبة جميع المجرمين».

وتشير تقارير حقوقية دولية إلى مقتل المئات جراء استخدام السلطات للعنف المفرط للتعامل مع مظاهرات خرجت في مختلف أنحاء إيران، احتجاجا على رفع أسعار الوقود.