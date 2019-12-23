طهران ترفض الإفراج عن نازانين ونرجس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رفض القضاء الإيراني طلب الإفراج المشروط عن البريطانية ذات الجذور الإيرانية نازانين زغاري راتكليف، والإيرانية نرجس محمدي، الموقوفتين منذ سنوات عدة في سجن طهران، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن محاميهما.

ونقلت الوكالة عن محمود بهزاديراد قوله «طلبنا إفراجا مشروطا عن نازانين زغاري راتكليف ونرجس محمدي، لكن القضاء رفض الطلبين». وأضاف أن «الإفراج المشروط حق قانوني لموكلتي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويجيز القانون الإيراني الإفراج المشروط عن السجناء بعد تمضية أكثر من نصف العقوبة، وكانت زغاري راتكليف العاملة في مؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية أوقفت في أبريل 2016 في طهران، ثم حكم عليها في السنة نفسها بالسجن 5 سنوات لمشاركتها في مظاهرات ضد النظام عام 2009، وهو ما تنفيه.

أما محمدي؛ فهي صحافية وناشطة، واشتهرت بدعواتها لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران، وهي مسجونة منذ توقيفها في 2015، وتمضي عقوبة بالسجن 10 سنوات، خصوصا بسبب «تشكيل وقيادة مجموعة غير قانونية».