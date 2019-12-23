الرئيس السيسي يصدر قراراً بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد الشرطة و25 يناير

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قراراً بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس السيسي أصدر القرار رقم 657 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2020.
وبحسب القرار، فإنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.
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