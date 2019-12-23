إثيوبيا: اكتمال 70 في المئة من أعمال مشروع سد النهضة

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن أعمال مشروع سد النهضة قد اكتملت بنسبة 70 بالمئة.

وذكرت الوكالة أن أن اللجنة الدائمة المعنية بشئون الموارد الطبيعية والري والطاقة في البرلمان، قامت بزيارة لمشروع السد، حيث تم الاطلاع على الوضع الحالي للمشروع.

ونقلت الوكالة عن المدير العام لمشروع سد النهضة، كيفل هورو، قوله إن حوالي 70٪ من الأعمال في المشروع قد اكتملت، مضيفاً أنه من المقرر أن يكتمل المشروع في عام 2023.

وأضاف هورو أن الأعمال في الوحدتين 9 و 10 ، التوربينات اللتان تم التخطيط لهما لتوليد الطاقة قبل الانتهاء الكامل من المشروع ، تسير بشكل جيد أيضًا.

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وذكر كيفل أنه من المتوقع أن يولد التوربيناتين ما مجموعه 750 ميجاوات من الكهرباء في أوائل عام 2021.

وأشار المدير العام إلى أن البلاد أنفقت حتى الآن 99 مليار بر اثيوبي على المشروع وهناك حاجة إلى 40 مليار إضافية لإنهاء المشروع.

فيما أعرب أعضاء اللجنة عن ارتياحهم لما رأوه في موقع المشروع وقالوا إن "تقدم المشروع أصبح واعدًا الآن".

لكنها أكدت على الحاجة إلى معالجة بعض المشاكل التي أثارها العمال وكذلك أسئلة عن البنية التحتية وتعويض المزارعين.