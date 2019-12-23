طلب ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي كمال أبو جوده، من قيادة ​منطقة البقاع​ الاقليمية في ​قوى الامن الداخلي​، قائمقاميتي ​البقاع الغربي​ و​راشيا​، ​الصليب الاحمر​، اتحادات بلديات وبلديات قضاء زحلة، المصلحة الاقليمية للاشغال العامة في البقاع، المكتب الاقليمي للدفاع المدني في البقاع، ودائرة الشؤون الاجتماعية في البقاع، "إتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر، نظرا الى حتمال تعرض ​لبنان​ لمنخفض جوي، بدءا من مساء اليوم، والمترافق مع امطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية"، داعياً "الجميع للبقاء في جهوز تام لمواجهة أي مستجد او طارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات الوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى ​نهر الليطاني​ للحؤول دون حصول أي حادث او ضرر".

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع للأجهزة المعنية: لإتخاذ الاجرائية الوقائية حيال المنخفض الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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