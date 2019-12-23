أعلنت مصادر مقربة من رئيس ​حكومة​ المكلف ​حسان دياب​ لقناة "المنار"، عن "احتمال حصول لقاء قريب بين دياب و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​"، مشيرةً الى ان "مزاج دياب يتوافق تماماً مع مزاج ​الحراك الشعبي​ من حيث المطالب والحقوق، وهو منفتح على الجميع بمن فيهم من رفض تكليفه"، كاشفةً ان "بعض مجموعات الحراك تطالب اجراء لقاءات بعيدة عن الاعلام، والبعض الاخر لا زال يرفضها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من دياب للمنار: لقاء محتمل بين دياب ورئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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