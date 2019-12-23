عربيد: أساس وجود المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو للحوار والنقاش

أوضح رئيس المجلس ​الاقتصاد​ي والاجتماعي ​شارل عربيد​ في حديث تلفزيوني أن "أساس وجود المجلس هو أن يكون مكانا للحوار و​النقاش​ وصلة وصل بين الناس و​المجتمع المدني​ والقوى السياسية و​السلطة​"، مشيراً إلى "أنني عملت على ورقة مطالب ​الثورة​ بعدما اجتمعت مع مجموعة كبيرة من الاشخاص البارزين في الحراك وقدمتها ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".

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