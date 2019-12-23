التقدمي عاليه: نرفض أي ممارسات تتخطى الاختلاف الطبيعي

علقت وكالة داخلية ​عاليه​ في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، على ما حصل أمس في خيمة ​الحراك المدني​ بعاليه، مؤكدةً على "ثوابت الحزب لناحية التمسّك بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون للجميع ضمن الأصول والآداب والأخلاق العامة، كما لجهة التأكيد على مرجعية ​الدولة​ والأجهزة القضائية المختصة في معالجة تداعيات أي حادثة كانت"، مشيرة الى "رفض اي ممارسات تتخطى الاختلاف الطبيعي في وجهات النظر"، داعيةً "كل الحزبيين والمناصرين إلى التركيز على القواسم المشتركة التي يجتمع حولها ​اللبنانيون​ على اختلافهم، لتحصيل حقوق المواطن في ​الحياة​ الحرة والعيش الكريم".

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