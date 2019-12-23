ريفي: الوقت ليس مناسبا للتفرقة بل للمراجعة الجدية ولنضع اليد باليد لإنقاذ الوطن

شدّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، على أنّ "الوقت ليس مناسبًا لا للتفرقة ولا لرفع الصور المسيئة، بل للمراجعة الجديّة واستخلاص العِبر".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحفاظ على الحليف الاستراتيجي هو خَيار استراتيجي يتطلّب رجالًا استراتيجيّين"، مؤكّدًا أنّ "أمامنا تحديات كبرى. لنضع اليد باليد والكتف على الكتف لإنقاذ الوطن. ترفّعوا، وفي اللحظة المناسبة نتعاتب".