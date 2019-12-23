شدّد الوزير السابق أشرف ريفي، على أنّ "الوقت ليس مناسبًا لا للتفرقة ولا لرفع الصور المسيئة، بل للمراجعة الجديّة واستخلاص العِبر".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحفاظ على الحليف الاستراتيجي هو خَيار استراتيجي يتطلّب رجالًا استراتيجيّين"، مؤكّدًا أنّ "أمامنا تحديات كبرى. لنضع اليد باليد والكتف على الكتف لإنقاذ الوطن. ترفّعوا، وفي اللحظة المناسبة نتعاتب".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: الوقت ليس مناسبا للتفرقة بل للمراجعة الجدية ولنضع اليد باليد لإنقاذ الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.