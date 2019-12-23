شهيب ترأس اجتماع مجلس التعليم العالي الذي أصدر قرارت بحق جامعات مخالفة

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​أكرم شهيب​ اجتماعًا لمجلس التعليم العالي، في حضور رئيس "​الجامعة اللبنانية​" البروفيسور ​فؤاد أيوب​. واطّلع المجتمعون على تقرير اللجنة المشتركة حول زيارتها لـ"جامعة الأداب والعلوم والتكنولوجيا- AUL"، وما تضمّنه من مخالفات عديدة لمواد القانون رقم 285 الصادر عام 2014، مُرتكَبة من قبل الجامعة المعنيّة خصوصًا في فرعيّ الجامعة في جدرا و​طرابلس​.

وفي السياق عينه، اطّلع المجلس على المخالفة القانونية الجسيمة المرتكبة في قبل جامعة "AUL" عبر إجراء عقد تأجير للترخيص المعطى لها مع "معهد الرسول الأعظم"، الّذي تضمّن وجود بروتوكول تعاون بين الجامعة والمعهد ينصّ على منح جامعة الـ"AUL" الشهادات الجامعية للطلاب الّذي يدرسون في "معهد الرسول الأعظم"، باختصاصات غير مرخّصة لهذا المعهد، وذلك مقابل بدل مالي على كل طالب.

وبناءً على المخالفات المذكورة أعلاه، قرّر مجلس التعليم العالي فرض العقوبات الآتية:

- إنذار جامعة الـ"AUL" بوقف المخالفة المتعلّقة بالبروتوكول القائم بينها وبين "معهد الرسول الأعظم" فورًا، وذلك تحت طائلة سحب الترخيص.

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- فرض غرامة على جامعة الـ"AUL" و"معهد الرسول الأعظم".

- وقف فوري لتسجيل الطلاب في فرعيّ جامعة الـ"AUL" في جدرا وطرابلس.

- إحالة تقرير اللجنة المشتركة إلى اللجنة الفنية، وإعطائها مهلة أسبوع لرفع توصياتها إلى مجلس التعليم العالي بخصوص المخالفات الّتي وَردت في تقرير اللجنة المشتركة حول واقع الحال في جميع فروع جامعة الـ"AUL".

كما قرّر مجلس التعليم العالي، رفض طلب تسوية أوضاع فرعيّ "الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم- AUC" في ​بعقلين​ و​بنت جبيل​، وأكّد المجلس تنفيذ قراره رقم 11436 /11 تاريخ 19/09/2019 والمتضمّن إقفال هذين الفرعين.