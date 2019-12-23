الجيش: 8 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس وبعد منتصف الليل

كشفت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 22 كانون الأول 2019 الساعة 6:50، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها و​بعبدا​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 9:45 من فوق البلدة المذكورة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 9:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​يارون​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​ و​الشوف​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12:35 من فوق بلدة الناقورة"، موضحةً أنّ "عند الساعة 12:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف، بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 14:05 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 12:55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:35 من فوق بلدة الناقورة". وذكرت أنّ "عند الساعة 16:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:50 من فوق ​بلدة رميش​".

وأشارت إلى أنّ "عند الساعة 17:25، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، الشوف والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:40 من فوق البلدة المذكورة"، مفيدةً بأنّ "عند الساعة 23:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 23 كانون الأول 2019 الساعة 00:05 من فوق البلدة المذكورة".

كما أعلنت أنّ "بتاريخ 23 كانون الأول 2019 عند الساعة 01:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 4:45 من فوق بلدة الناقورة".