كشفت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 22 كانون الأول 2019 الساعة 6:50، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 9:45 من فوق البلدة المذكورة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 9:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب والشوف، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12:35 من فوق بلدة الناقورة"، موضحةً أنّ "عند الساعة 12:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف، بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 14:05 من فوق بلدة علما الشعب".
وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 12:55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:35 من فوق بلدة الناقورة". وذكرت أنّ "عند الساعة 16:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:50 من فوق بلدة رميش".
وأشارت إلى أنّ "عند الساعة 17:25، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، الشوف والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:40 من فوق البلدة المذكورة"، مفيدةً بأنّ "عند الساعة 23:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 23 كانون الأول 2019 الساعة 00:05 من فوق البلدة المذكورة".
كما أعلنت أنّ "بتاريخ 23 كانون الأول 2019 عند الساعة 01:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 4:45 من فوق بلدة الناقورة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: 8 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس وبعد منتصف الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.