النشرة: انهيار جزء من سقف منزل في محلة باب السراي – صيدا القديمة

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن انهيار جزء من سقف منزل في محلة باب السراي – صيدا القديمة تقطنه الحاجة نفيسة عكرة وهي في العقد السابع من عمرها . وقد حالت العناية الإلهية دون وقوع إصابات.
ويعاني المنزل الذي تقطنه الحاجة عكرة الكثير من التشققات في حيطانه والأسقف. وقد ناشد قاطنوه مرات عدة الشركة الفرنسية التي ترمم عدد من بيوت صيدا القديمة، تقديم المساعدة لهذه العائلة ولكن من دون أي تجاوب.
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