النشرة: إعادة فتح طريق سعدنايل لمناسبة عيد الميلاد

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن "إعادة ​فتح طريق​ ​سعدنايل​ لمناسبة عيد الميلاد وتسهيلاً لحركة المواطنين". وكان قد أقفلها عدد من المحتجيم ظهر اليوخم احتجاجا على تكليف ​حسان دياب​ ​تشكيل الحكومة​.

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