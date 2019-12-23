الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية أمس وأطلق صفارات الإنذار

ذكرت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 22 كانون الأول 2019، ما بين الساعة 11:43 والساعة 12:48، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، على مرحلتين لمسافة أقصاها حوالى 50 مترًا، وقام عناصره بالتكلم باللغة العبرية عبر مكبرات الصوت، وإطلاق صفارات الإنذار".

وأوضحت في بيان، أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".