جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان تؤكد استمرار العمل لتحقيق الاهداف المرجوة

عقدت "جمعية اعضاء جوقة الشرف في ​لبنان​" الاجتماع السنوي للهيئة العامة برئاسة رئيس الجمعية الوزير السابق ​ميشال الخوري​، الذي اشار الى ان "عدد اعضاء الجمعية يزداد سنة بعد سنة"، مؤكدا "استمرار العمل لتحقيق الاهداف التي نشأت الجمعية من اجلها ولاسيما منها تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية وتطويرها ثقافياً وعلمياً وتربوياً".

وخلال الاجتماع، شرح الامين العام للجمعية ​رفيق شلالا​، "ابرز ما تحقق خلال سنة 2019 على الصعيدين التنظيمي والتنفيذي والنشاطات التي قامت بها الجمعية داخل لبنان وخارجه"، معلناً عن "انتساب اعضاء جدد اليها، والمضي في تنظيم جائزة التفوق العلمي اللبناني الفرنسي بالتعاون مع ​المركز الثقافي الفرنسي​ في ​بيروت​ التي سوف تتوزع على جائزتين قيمة كل واحدة منهما 25 الف ​دولار​ اميركي، تمنح الاولى لافضل بحث علمي في مجال الابحاث البيولوجية والطبية والصحية، والثانية لافضل بحث في مجال الهندسة حققه استاذ- باحث تابع تخصصه العلمي في المعاهد او ​الجامعات​ الناطقة كليا او جزئيا ب​اللغة​ الفرنسية في لبنان"، كاشفاً عن "الاستمرار في اصدار مفكرة الجمعية للعام 2020 والتنسيق مع الجمعية الام في ​فرنسا​ والمشاركة في مؤتمراتها".