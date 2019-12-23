ريشار قيومجيان: الأوضاع الاقتصادية تحتم مزيدا من التضامن الاجتماعي

لفت وزير الشؤون الاجتماعية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريشار قيومجيان​ خلال ريسيتال ميلادي في مدرسة "الليسية سان نيقولا" في عين المير - منطقة جزين إلى "اننا نمر اليوم في أوضاع اقتصادية صعبة تحتم علينا مزيدا من التضامن الاجتماعي، ف​الدولة​ لا تستطيع ان تفعل اكثر في المجالات الانسانية والتربوية والصحية، ونتيجة الازمة زادت نسبة ​الفقر​ و​البطالة​ وتقلصت فرص العمل".

وأشار إلى "انني أتطلع الى طفل المغارة لأستلهم منه المزيد من الايمان و​الثبات​ في الموقف والتمسك بإرادة البقاء خصوصا في هذه المنطقة التي شهدت عدة حروب وازمات وتهجير خلال ما عشناه في الاربعين عاما الاخيرة. نؤكد على ميلاد جيد لهذه المنطقة تجسده هذه المدرسة بإرادتها وتمسكها برسالتها التي هي رسالة الكنيسة للبقاء في ارضنا والتجذر بها واستمرارنا في هذه المنطقة وكل ​لبنان​".

وحيا المطران حداد وإدارة المدرسة على "هذه الارادة الصلبة والعزيمة والاستمرار"، قائلا "نحن كوزارة، قدمنا وسنقدم الدعم لمدرستكم التي تجمع جزين وصيدا وكل الجوار وهذه رسالتنا في لبنان، رسالة روحية وتربوية وانسانية وسنكملها"، مؤكداً أن "الوزارة ستبقى الى جانبكم بكل قدراتها، لتستطيعوا الاستمرار في رسالتكم في هذه المدرسة التي تضم لبنانيين، مسلمين ومسيحيين".