سلطات البحرين: الأحكام في قضية خاشقجي تعكس نزاهة القضاء السعودي

اعتبرت ​السلطات البحرينية​ أن "الأحكام في قضية الصحفي السعودي الراحل ​جمال خاشقجي​ تعكس نزاهة ​القضاء​ السعودي".

وكانت النيابة العامة السعودية، أعلنت في وقت سابق، إصدار المحكمة الجزائية أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل خاشقجي، بالإضافة إلى قرارات بالسجن بحق 3 متهمين آخرين، لمدة تصل إلى 24 عاما في القضية عينها.

وأكدت النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.