أعرب رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس ​المطران عطا الله حنا​ عن "تقديره واحترامه ل​روسيا​"، مشيراً إلى أن "روسيا تنتهج ​سياسة​ متوازنة في ​فلسطين​ و​سوريا​"، لافتاً إلى "اننا حقيقة نحترم روسيا، وإن كانت لنا بعض التحفظات على العلاقات مع دولة الاحتلال، ولكن بشكل عام الموقف الروسي أحدث نوعا من التوازن في فلسطين وسوريا وفي غيرها من الأماكن".

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كانت هذه تفاصيل خبر المطران حنا: نحترم روسيا لأنها أحدثت نوعا من التوازن في فلسطين وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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