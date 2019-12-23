جونسون: كنت مخطئاً بشأن العلاقة مع روسيا

أكد ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، في حديث صحفي، أنه "غير رأيه بشأن عودة العلاقات مع ​روسيا​، وبأنها يمكن أن تبدأ من جديد، وتفتح صفحة جديدة"، منوهاً بأن "هذا البلد العظيم قد حارب إلى جانب ​بريطانيا​ ضد "الفاشية".

هذا وكان جونسون قد عارض سابقا المعلومات التي تتحدث عن أن "روسيا كانت تحاول التأثير على نتائج الاستفتاء حول خروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​"، مشيرا إلى أن "هذه النظرية تشبة نظرية ​مثلث برمودا​، في إشارة إلى استحالة حدوثها".