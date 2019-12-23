جونسون: كنت مخطئاً بشأن العلاقة مع روسيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في حديث صحفي، أنه "غير رأيه بشأن عودة العلاقات مع روسيا، وبأنها يمكن أن تبدأ من جديد، وتفتح صفحة جديدة"، منوهاً بأن "هذا البلد العظيم قد حارب إلى جانب بريطانيا ضد "الفاشية".
هذا وكان جونسون قد عارض سابقا المعلومات التي تتحدث عن أن "روسيا كانت تحاول التأثير على نتائج الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن "هذه النظرية تشبة نظرية مثلث برمودا، في إشارة إلى استحالة حدوثها".
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